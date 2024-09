Kate Middleton, la malattia e i 40 anni di Harry: la dura scelta con William

Il principe Harry compie 40 anni oggi, domenica 15 settembre, ma da una parte della Casa Reale del Regno Unito non arrivano particolari segnali di distensione. Harry, la moglie Meghan e i figli saranno raggiunti in California, dove vivono da anni, da alcuni amici inglesi, ma appare chiaro che nessuno della sua famiglia d'origine attraverserà l'Oceano per il compleanno. Il padre Carlo, sovrano britannico, si è organizzato per fare gli auguri al figlio via Skype, mentre il fratello William e la moglie Kate, in cura da mesi per un tumore, difficilmente si faranno sentire in queste ore.