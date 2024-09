Eleonora Giorgi, la lotta contro il tumore si complica: "Vi saluto ora"

Eleonora Giorgi ha dato a Verissimo aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Da circa un anno sta lottando contro un tumore al pancreas. "La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle 'sorpresine', per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente", ha spiegato a Silvia Toffanin. Eleonora ha aggiunto: "Le metastasi si sono ingrandite, farò ora degli esami importanti. Manderanno i campioni all'estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L'alternativa è talmente folle, l'abbiamo saputo due giorni fa Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti... Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore".