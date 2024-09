È morto Tito, il fratello di Michael Jackson e membro dei Jackson 5

Addio a Tito Jackson, fratello di Michael Jackson e membro fondatore della celebre band formata dai membri della loro famiglia, i Jackson 5. Il cantante aveva 70 anni e aveva appena concluso un tour in Europa con i fratelli Jackie e Marlon. Proprio all'inizio della scorsa settimana, mentre era a Monaco, in Germania, Tito aveva "visitato il bellissimo memoriale dedicato al nostro amato fratello, Michael Jackson", come aveva scritto sui suoi social. "Siamo profondamente grati per questo posto speciale che onora non solo la sua memoria, ma anche la nostra eredità condivisa. Grazie per aver mantenuto vivo il suo spirito", aveva aggiunto.