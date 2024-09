Sabrina Salerno, sospiro di sollievo: ecco come sta dopo l'operazione

TREVISO - Sospiro di sollievo per Sabrina Salerno , che dopo aver scoperto un nodulo maligno al seno si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Perfettamente riuscita l'operazione, come annunciato dalla stessa show-girl in un messaggio social.

"Sto bene, vi ringrazio di cuore"

Dal letto di ospedale, Sabrina Salerno gira una storia ig per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: "Sto bene, l'operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi... però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti, tutti, tutti... Grazie!".

La soddisfazione dei medici

"Si trattava di una lesione non palpabile, evidenziata da una mammografia fatta per la prevenzione", così i chirurghi che hanno sottoposto Sabrina Salerno ad una quadrantectomia, che si pratica sui tumori allo stato iniziale, e contemporaneamente ad un rimodellamento oncologico. Operazione, a detta degli stessi specialisti, "perfettamente riuscita".