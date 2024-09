Michael Jordan vende la mega villa dopo 12 anni: il prezzo scontato è da capogiro

CHICAGO (STATI UNITI) - Michael Jordan può finalmente sorridere: l'ex leggenda dell'Nba ha infatti trovato un acquirente per la sua villa di Chicago dopo averla lasciata sul mercato per oltre un decennio . L'ex campione aveva inizialmente messo in vendita l'enorme proprietà, nel 2012, alla cifra monstre di 29 milioni di dollari per poi scendere a 16 milioni dopo un solo anno. Nel 2015 il prezzo è nuovamente calato . E ora?

Jordan, il prezzo della villa: il retroscena

Qual è quindi il prezzo della mega villa di Michael Jordan? 14,855 milioni di dollari. Una cifra non casuale che simboleggia lo storico numero di maglia del campione, il 23. Sommando infatti 1, 4, 8, 5 e 5 si ottiene 23 come totale. Tuttavia, questa mossa azzardata non riuscì ancora una volta ad attrarre acquirenti e la casa con nove camere da letto e 15 bagni e mezzo rimase sul mercato a quel prezzo per i successivi otto anni, fino ad ora. Secondo Realtor.com, sito web di annunci immobiliari, il lussuoso immobile di Jordan è oggetto di un'offerta che potrebbe segnare la fine di una lunga attesa per l'ex superstar dei Chicago Bulls.

Jordan, una mega villa da urlo: tutti i comfort

Descritta come una "tenuta leggendaria", la proprietà vanta una serie di comfort, oltre a molti riferimenti unici alla straordinaria carriera di Jordan. Oltre a un campo da basket regolamentare (con al centro l'iconico logo Air Jordan), la villa comprende una piscina a sfioro, un putting green, un campo da tennis e una cigar room. Sui cancelli d'ingresso della sontuosa dimora, che sorge su 7 acri di terreno, è inciso il numero di maglia di Jordan, il 23, che non lascia dubbi sull'identità del proprietario della casa. Una descrizione accurata che spazza via le polemiche relative alle immagini diffuse online da un tik toker sullo stato pietoso dell'immobile.