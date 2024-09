Kate Middleton e il segreto dell'ultimo viaggio con William: cosa hanno fatto

Kate Middleton e il principe William , racconta la stampa inglese, sono partiti per un viaggio a Balmoral senza figli . I sudditi esultano perché l'idea che i principi di Galles, dopo i durissimi mesi di malattia di Kate, abbiano deciso di dedicarsi un po' di tempo per loro, piace a tutti e rassicura sullo stato della giovane coppia, già così provata dalle vicende degli ultimi mesi. Ma perché Kate e William, al netto di trascorrere un po' di tempo da soli dopo 13 anni di matrimonio e tre figli, hanno preso questa decisione?

Kate e William in viaggio da soli, il retroscena e come stanno

La coppia è stata vista ieri in chiesa con il re Carlo e la regina Camilla . William, ancora con la barba, era in auto con Kate e la principessa era vestita in modo casual e rustico, con il suo cappello preferito con una piuma e un cappotto di tweed. La scelta di raggiungere il re e la regina a Balmoral, in un luogo così caro a tutta la famiglia reale inglese, è sembrata la chiara volontà di trascorrere due giorni lontano da tutto e tutti, in famiglia, dopo mesi complicati e la fine della chemioterapia.