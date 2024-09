Sensi, periodo difficile per la moglie Giulia Amodio: "Un buco nero mi divora"

Giulia Amodio, la moglie di Stefano Sensi, sta attraversando un periodo difficile. A farlo sapere la diretta interessata dopo che i follower hanno notato la sua assenza sui social. "Sono un po' sparita ma è un periodaccio. Vorrei condividere con voi ogni giorno le mie sensazioni per far sentire meno solo chi si trova nella mia stessa situazione (so che siamo tantissimi) ma non è facile", ha spiegato l'influencer.