Totti in lacrime, il gesto di Isabel per il suo compleanno commuove tutti

Francesco Totti ha ricevuto una sorpresa speciale da parte della figlia Isabel in occasione del suo 48esimo compleanno, festeggiato con un party casalingo alla presenza di parenti e amici. Palloncini, canti e una lettera dolcissima per il Capitano. "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno", le parole della bambina nata otto anni fa dal rapporto con l'ex moglie Ilary Blasi. L'ex calciatore non è riuscito a trattenere le lacrime ed è subito corso ad abbracciare la piccola, che qualche tempo fa aveva scritto una toccante lettera anche a Noemi Bocchi, in occasione del compleanno della compagna di Totti.