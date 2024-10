Michael Schumacher, la prima apparizione pubblica dopo 11 anni

Michael Schumacher, la leggenda della Formula 1, è stato visto in pubblico per la prima volta dopo diversi anni in occasione del matrimonio della figlia Gina. La 27enne ha giurato amore eterno a Iain Bethke in una sontuosa cerimonia che si è tenuta nella villa di famiglia a Maiorca. I media tedeschi hanno riferito che Michael era presente per assistere alla gioiosa occasione. Schumacher continua ad aver bisogno di cure mediche costanti dopo il suo incidente sugli sci che gli ha cambiato la vita più di un decennio fa. Una grave caduta mentre sciava sulle Alpi francesi, dove ha sbattuto la testa su una roccia. Nonostante sia sopravvissuto, il sette volte campione di F1 ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Da quando gli è stato permesso di tornare nella casa di famiglia sul lago di Ginevra nel settembre 2014, è stato curato dalla sua devota moglie Corinna e da un team di professionisti.