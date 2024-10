Tapiro a Fedez per l'arresto della sua guardia del corpo, il rapper è furioso

Fedez furioso dopo il Tapiro di Striscia la notizia

Intercettato a Milano Valerio Staffelli, Fedez si è mostrato piuttosto incavolato e quando l'inviato ha insinuato presunte risse il rapper ha prontamente minacciato: "Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla". Il 34enne non è indagato nell'inchiesta ultras a Milano. E quando Staffelli gli ha chiesto se quella con Chiara Ferragni era una relazione aperta, come sostenuto da Taylor Mega, Fedez è scappato via dicendo "ci sentiamo dopo". Per il cantante si tratta del 14esimo Tapiro d'oro della sua carriera.