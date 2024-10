Eleonora Giorgi malattia: "Mi curerò negli Usa ma ho solo il 14% di possibilità"

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Eleonora Giorgi ha aggiornato sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato un anno fa. "Una clinica americana ha trovato una via d’accesso per questo tumore, ma non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che c’è il 14% di possibilità. Adesso i miei campioni sono stati inviati negli Stati Uniti e vedremo", ha spiegato.

Il dolce pensiero per il nipote Gabriele

Il pensiero dell'attrice va al piccolo Gabriele, il suo nipotino, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: "Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele. Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi? Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande". Durante un'ospitata a Verissimo Eleonora Giorgi ha salutato il suo pubblico: "Andrà tutto bene ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringrazio tutti per l’affetto e la gentilezza".