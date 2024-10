La vita di Michael Schumacher dopo l'incidente: ecco come comunica ora

Sono passati undici anni dal tragico incidente che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher. Da allora la famiglia del pilota ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Col tempo, però, sono emersi alcuni dettagli, come ad esempio il modo in cui la leggenda della Formula 1 comunica con chi gli sta accanto. "Michael non parla, comunica solo con gli occhi", ha spifferato qualche tempo fa Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. "Papà e io ci capiamo in modo diverso adesso", ha invece detto suo figlio Mick durante un documentario Netflix del 2021 sulla vita di Schumacher. Un'affermazione che lascia intendere che molto probabilmente l'ex pilota non può parlare.