Salute mentale e calcio, a Corviale si scende in campo: "Essenziale un approccio di squadra"

L’ASL Roma 3 , insieme a Roma capitale e Regione Lazio, organizza l’evento “Tutti in campo per la salute mentale” in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Giovedì 10 ottobre , presso il Campo dei Miracoli di Corviale, a Roma, alle ore 10 si terrà una partita di calcio che vedrà partecipare utenti dei Centri diurni, i medici e gli operatori sanitari. Il luogo scelto è simbolo di inclusione e riscatto sociale e ospita frequentemente le famiglie e i ragazzi dei Centri diurni. Francesca Milito , Direttore Generale dell’ASL Roma 3, ha detto: "Per affrontare il disagio mentale è essenziale un approccio di squadra". I sei centri diurni in totale della UOC Salute Mentale dell’ASL Roma 3 (Brisse, Cantiere 24, Monteverde, Mazzacurati, il Centro Diurno di Fiumicino e quello del Municipio X) promuovono attività terapeutiche e riabilitative, anche con percorsi di inserimento lavorativo protetto per i giovani.

Allarme post-Covid, ma le istituzioni rispondono presente

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale che promuove l’iniziativa, dopo la pandemia, il Lazio ha visto un aumento significativo di casi legati a disturbi mentali, come ansia e depressione, con particolare incidenza tra i giovani. In Italia, 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali, pari al 27% della popolazione. Alla manifestazione saranno presenti anche Massimiliano Maselli, Assessore regionale ai Servizi sociali e Massimo Vallati, Presidente di Calciosociale. L' Assessore ricorda: "Necessaria un’azione coordinata tra Sistema Sanitario Nazionale, Regione e servizi sociali per garantire assistenza a tutti, con un occhio di riguardo anche per i caregiver". Secondo il Presidente di Calciosociale: "Urgente investire risorse per creare spazi informali come lo sport e la cultura, che facilitino la rilevazione del disagio mentale spesso nascosto, e per rafforzare la presenza di operatori sul territorio". Viviana Muccini, psicologa dell’ASL Roma 3, conclude: "Quella della salute mentale è una sfida che possiamo vincere. L’impegno degli utenti in attività sportive, culturali e formative nei Centri di Salute Mentale è fondamentale per il percorso di cura, superando stigmi e pregiudizi e permettendo a molti di tornare a una vita normale.