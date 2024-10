Schumacher in pubblico? Le parole allarmanti del medico sulle sue condizioni

Continua a far discutere la prima apparizione pubblica di Michael Schumacher , che secondo le indiscrezioni dei media tedeschi sarebbe stato visto in pubblico per il matrimonio della figlia Gina . Sono passati ormai undici anni dal quel tragico incidente sugli sci , che ha cambiato per sempre la vita della leggenda della Formula 1 e della Ferrari. Sono pochissime le informazioni rese pubbliche sulle sue reali condizioni di salute .

Schumacher, le parole allarmanti del medico

E secondo Jussi Posti, capo del dipartimento di Neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l'ospedale universitario di Turku in Finlandia, le poche informazioni a disposizione non fanno presagire nessun progresso: "Sulla base di ciò che sappiamo, non credo che conduca una vita molto attiva. Tutte le informazioni che abbiamo indicano che non stia bene. I pazienti costretti a stare a lungo a letto diventano fragili e rigidi, al punto che non è più possibile alzarsi dal letto dopo così tanti anni. Sempre secondo ciò che sappiamo, probabilmente non c'è stato nessun cambiamento nelle sue condizioni nell'ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase. In genere pazienti simili possono recuperare al meglio nei primi due anni dopo il trauma, poi il livello di recupero rimane fisso senza miglioramenti. Questo tipo di pazienti sono come modelli sperimentali nella migliore delle ipotesi".