Anna Falchi, che parole per Ibrahimovic: "È l'unico che mi fa palpitare"

Ad Anna Falchi piace Zlatan Ibrahimovic. La conduttrice lo ha confessato apertamente in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi: "Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. Non l'ho mai incontrato, per me è l'uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l'unico che mi fa palpitare".