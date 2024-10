Morata, emozione per le parole della sorella dopo la depressione e Alice Campello

Marta Abril, chi è la sorella di Morata

Marta Abril è la sorella maggiore di Alvaro Morata. Classe 1985, è una influencer e content creator che propone sul web lo slowing life, ovvero il vivere lentamente a ritmo della natura. Laureata in Pubblicità e Marketing, ha lavorato per tanti anni in un'agenzia di pubblicità e web design prima di mollare tutto e dedicarsi ad una vita più rilassata e tranquilla. In passato è stata al centro della cronaca rosa in Spagna per via della sua relazione, poi finita, con l'attore Javier Pereira. Oggi è legata a Jorge, dal quale nel 2019 ha avuto il piccolo Noah.