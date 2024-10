Bianca Balti taglia i capelli e inizia la chemioterapia

Bianca Balti e la lotta contro il tumore

"Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia", ha aggiunto tra le storie accanto ad una foto in primo piano della cicatrice all'addome. Poi, l'hastag #lavitaèbella che Bianca Balti sta condividendo in ogni post che racconta la battaglia contro il cancro. Parole che valgono più di tutto e che ribadiscono il suo pensiero condiviso subito dopo la diagnosi: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò".