Michael Jordan, colpo di scena nell'omicidio del padre: è stato condannato un innocente?

Colpo di scena sul caso dell'omicidio del padre di Michael Jordan

Il giudice Weeks, che oggi è in pensione, ha chiesto di rilasciare Daniel Green, che all'epoca dell'omicidio aveva 18 anni. Il motivo di questo cambio di rotta? Pare che un analista forense non abbia rivelato alcuni risultati chiave durante il processo. Nello specifico non avrebbe detto alla corte che i test effettuati sul sangue apparentemente presente nell'auto erano risultati negativi e/o inconcludenti. Prove che avrebbero potuto cambiare l'esito del processo. Tra l'altro le accuse di colpevolezza di Green, che oggi ha 49 anni, fanno parte di circa 200 casi che sono stati esaminati dal 2010 dopo che il North Carolina State Bureau of Investigation ha scoperto che i tecnici di laboratorio hanno saltato i test o li hanno gestiti male. Questa incredibile svolta non è stata ancora commentata da Michael Jordan, che era molto legato al padre.

L'omicidio di James Jordan

Nel luglio 1993 il mondo dello sport fu scosso dalla notizia dell'omicidio di James Jordan, il padre dell'allora star dell'NBA Michael Jordan. James fu ucciso il 23 luglio, dopo essersi fermato sulla US Highway 74 a sud di Lumberton per fare un pisolino mentre tornava a casa da un funerale. Daniel Green e Larry Martín Demery furono attratti dall'auto rossa Lexus SC400 che Michael aveva regalato a suo padre. Green e Demery furono accusati di aver sparato a James durante un tentativo di rapina e di aver successivamente scaricato il suo corpo in un canale. Dopo l'arresto, Demery affermò di aver pianificato solo di legare la vittima per rubare l'auto e che Green aveva premuto il grilletto senza motivo. Questa testimonianza è stata decisiva per identificare Green come colpevole e condannarlo all'ergastolo.