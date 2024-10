Liam Payne morto, arriva l'omaggio della sua squadra di calcio

Il West Bromwich Albion , la squadra di calcio per cui tifava il defunto Liam Payne , ha reso omaggio all'ex cantante dei One Direction , scomparso all'età di 31 anni. Payne è stato trovato morto mercoledì dopo essere caduto dal balcone del terzo piano di un hotel mentre era in vacanza in Argentina. La polizia locale ha dichiarato in una nota di essere stata chiamata all'hotel CasaSur nel quartiere Palermo di Buenos Aires dopo essere stata informata della presenza di un "uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l'effetto di droghe e alcol".

Il messaggio del West Bromwich Albion dopo la morte di Liam Payne

"Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della scomparsa del tifoso e musicista Liam Payne", si legge in una dichiarazione apparsa sull'account ufficiale di X (ex Twitter) del West Bromwich Albion. E poi: "In questo momento tragico, i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e ai cari di Liam". In passato l'artista aveva ammesso di essere un grande tifoso di calcio ma di non "riuscire ad andare allo stadio quanto vorrei". Qualche anno fa il West Bromwich Albion aveva regalato a Liam una maglia personalizza con il nome del figlio Bear, avuto nel 2017 dall'ex compagna Cheryl (ex moglie di Ashley Cole).