Liam Payne, come è morto? La polizia argentina: "Non è stato un incidente"

La morte di Liam Payne ha lasciato tutti senza parole. I primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo del cantante hanno rilevato traumi multipli e diverse emorragie interne ed esterne. Fatali sono state le ferite riportate alla testa, come si legge nel report stilato dal sistema di emergenza medico di Buenos Aires. Altre risposte sul caso potrebbero venire dal referto autoptico completo – atteso nei prossimi giorni – che comprende l’analisi degli organi, degli indumenti, oltre che l’esame di altri elementi utili per stabilire se nel corpo del cantante fossero in circolo sostanze che potrebbero averne influenzato lo stato di salute generale.

Come è morto Liam Payne: le news sulle indagini

Secondo quanto affermato dalla procura argentina, durante le perquisizioni nella stanza d’albergo di Liam Payne sono stati rinvenuti stupefacenti, farmaci come il clonazepam, alcol e oggetti distrutti. Gli inquirenti hanno dichiarato che è in corso un’indagine sulla morte di Payne, anche se tutto indica che al momento della caduta, avvenuta da un’altezza di dieci metri dal balcone della sua stanza, situata al terzo piano dell’hotel Casa Sur, in Argentina, fosse solo. Stando però alle prime ricostruzioni, nelle ore precedenti alla caduta il musicista non era da solo bensì in compagnia di due ragazze, che verranno presto interrogate.

Come è caduto Liam Payne dal balcone

Secondo la polizia argentina molto probabilemnte quanto accaduto a Liam Payne non è stato un incidente. "Sembra che la vacanza sia diventata molto meno salutare dopo che la fidanzata Kate se n'è andata - si legge sui media locali - Gli agenti hanno trovato alcol e sostanze stupefacenti nella stanza d'albergo di Liam. La polizia di Buenos Aires ha dichiarato che non è stato un incidente. Lui non è scivolato o caduto, ma si è buttato dal terzo piano del suo hotel. Gli agenti l'hanno detto ed è stato confermato anche dalla posizione dalle ferite. Alcuni esperti dicono che se fosse stato un incidente forse sarebbe potuto sopravvivere, certo, con gravi ferite, ma avrebbe provato a coprirsi".