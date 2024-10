Lite Virzì e Ramazzotti, i dettagli dei testimoni: "Ti ammazzo, hai paura vero?"

La lite-rissa tra gli ex coniugi Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti è stata archiviata dopo che i diretti interessati hanno ritirato le rispettive denunce. Trapelano però solo ora i dettagli di quanto accaduto grazie al racconto di alcuni testimoni. Al momento dello scontro la Ramazzotti era col nuovo compagno, il personal trainer Claudio Palliitto, mentre Virzì era in compagnia della figlia 35enne Ottavia nata da un precedente legame. Ottavia, racconta il Corriere della Sera, durante la serata si sarebbe rifugiata in bagno per sfuggire alla Ramazzotti. E qui ci sarebbe anche un video registrato dalla figlia di Virzì e le riprese delle telecamere del ristorante. Anche se, com'è naturale, le versioni sui fatti divergono.