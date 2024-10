Liam Payne, cocaina rosa trovata nel suo corpo: ex giocatore NBA parla dei pericolosi effetti

Dall'esame tossicologico effettuato sul corpo di Liam Payne , il cantante degli One Direction morto in Argentina, è stata rilevata della cocaina rosa, un mix di sostanze stupefacenti, principalmente ketamina ed ecstasy, a cui viene aggiunto un colorante alimentare rosa. Lamar Odom, ex giocatore NBA , ha detto a TMZ di aver consumato tutte le droghe rilevate nel corpo dell'artista. "I farmaci possono causare allucinazioni e se era in uno stato di allucinazione chissà cosa è successo", ha spiegato. Lo sportivo ha inoltre ammesso che quando faceva uso di cocaina rosa sentiva delle voci nella sua testa e crede che questo possa essere successo anche a Liam.

Il referto tossicologico di Liam Payne

Secondo il referto tossicologico, Liam Payne aveva in circolo diverse droghe, tra cui crack, cocaina e metanfetamine, quando è caduto dal balcone di un hotel in Argentina. I media americani hanno detto che un cocktail di droghe chiamato cocaina rosa (pink cocaine) - contenente metanfetamina, ketamina e MDMA - è stato trovato durante una prima analisi tossicologica, non ancora completa, citando fonti anonime che hanno avuto familiarità e accesso ai test preliminari. Nelle ricostruzioni degli esperti sono state elencate anche altre sostanze come le benzodiazepine. Nella stanza sarebbe stato trovato anche un "tubo di alluminio", forse improvvisato, "per ingerire" le sostanze, ha scritto e riferito la ABC.

Cos'è la cocaina rosa e quali effetti provoca

La cocaina rosa, conosciuta anche come tusi, è composta da una miscela di MDMA (ecstasy), ketamina, anfetamine, LSD o allucinogeni e riempitivi come caffeina, anestetici o persino zucchero. Gli effetti provocati dalla cocaina rosa sono simili a quelli dell'MDMA (ecstasy, Molly o M): euforia, allucinazioni e aumento di energia. Genera poi pupille dilatate, ipertensione, tachicardia, aumento della temperatura corporea, sudorazione e tensione alla mandibola.