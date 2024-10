Eleonora Giorgi, aggiornamenti sulla malattia: "La mia speranza è a gennaio"

Continua la lotta di Eleonora Giorgi contro il tumore al pancreas. L'attrice si sta sottoponendo ad una cura sperimentale. "Sto facendo una cura di chemioterapia molto forte perché mi fa stare davvero male ma comunque sono felice", ha detto l'attrice a Verissimo per poi aggiungere: "Ce l'ho ogni 14 giorni e dopo che l'ho fatta sto malissimo per 12 giorni... Sono molto provata, gli effetti sono soprattutto l'impossibilità di mangiare ma se non ti nutri, il "veleno" del farmaco ti stravolge. L'unica cosa che faccio grazie a Paolo è che vado a trovare il mio nipotino Gabriele per due ore ogni giorno. Tra poco farò una tac che mi dirà se questa chemio sta funzionando".