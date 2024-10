Ecco quando il sole esploderà: c'è la data esatta, scatta l'allarme

Quando e come morirà il Sole

Il tramonto del Sole avverrà con l'esaurimento del suo idrogeno e con una fase in cui questa stella diventerà una gigante rossa, in cui aumenterà di dimensioni e si avvicinerà pericolosamente al nostro pianeta, con la distruzione della vita umana, la disintegrazione dell'atmosfera e la scomparsa degli oceani. Prima, però, ci sarà una fase in cui il Sole diventerà una nana bianca e perderà i suoi strati esterni, con un aumento della luminosità che si ripercuoterà sulla progressiva scomparsa dell'acqua allo stato liquido. Uno degli scenari, contemplato da decenni, sarebbe quello di cercare un futuro per l’umanità su altri pianeti.