Matilde Lorenzi funerali diretta: l'ultimo saluto alla sciatrice LIVE

La folla inizia a defluire dalla chiesa di San Lorenzo in una piazza che è già stracolma di persone. Il feretro, accanto al quale è stato messo uno sci con il nome Matilde e una bandiera tricolore per tutta la durata della cerimonia religiosa, è salutato da un lungo e commovente applauso. I numerosi alpini presenti hanno effettuato il picchetto d’onore al passaggio della bara.

"Il dolore della morte mai ci abbandona ed è anche il segno di ciò che dà sapore alla vita: ed è il coraggio di amare", così il vescovo ausiliario di Torino, Alessandro Giraudo, nell'omelia durante i funerali di Matilde Lorenzi. "Dolore che oggi Dio ci chiede di vivere con lui. È ciò che sappiamo ora essere il nostro modo di accostare questa oscurità. Per noi adesso c’è solo questa oscurità, per Matilde si è accesa una luce infinita. Quella luce che illuminava quella pista è diventata la luce senza tramonto, non c’è più notte. C’è vita. Non ci sono più promesse né vittorie, c’è la vittoria sulla morte, sulla paura, sul dubbio. Matilde ci indica di cercare questa luce, lo ha fatto con tutta la sua vita, la sua forza, il suo carattere, le sue fragilità”.

Il carro funebre che porta Matilde Lorenzi si mette in moto a passo d’uomo e lascia la chiesa di San Lorenzo per dirigersi al cimitero di Valgioie.

Gli amici e i compagni di allenamento di Matilde Lorenzi hanno fatto stampare fasce di tessuto con stampate la foto della 19enne in azione sulle piste e la scritta “ Ciao Mati ”. Sono stati in tanti a portarla al braccio di fronte alla chiesa di San Lorenzo, a Giaveno, dove si è svolto il funerale.

11:12

Funerali Lorenzi, un alpino accusa un malore: arriva la croce rossa

Durante la cerimonia funebre un giovane alpino ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dei soccorritori della Croce Rossa. Sono numerosi presenti alla cerimonia sia in servizio, sia appartenenti all’associazione d’arma.

11:05

Funerali Lorenzi, piazza gremita a Giaveno

Una piazza gremita di gente accoglie per l’ultimo saluto il feretro di Matilde Lorenzi davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire a Giaveno. Matilde, giovane promessa italiana dello sci, è scomparsa in seguito a una caduta durante un allenamento sulla pista Grawand G1, sul ghiacciaio di Val Senales in Trentino Alto Adige. Tantissime le persone accorse in chiesa per ricordare ‘Matildina’, come veniva affettuosamente chiamata dalla famiglia e dagli amici più stretti.

10:50

La sorella Lucrezia: "Mi manca l'aria"

"Ci lasci un vuoto immenso, devastante, mi manca l'aria da lunedì. Sono sicura che sarai proprio tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuta come sorella. Buona discesa libera Matildina". Così Lucrezia, la sorella di Matilde Lorenzi, in lacrime mentre legge una lettera.

10:45

La mamma Elena: "Sei andata via in fretta come eri arrivata"

"Ricordo il giorno del 2004 in cui sei nata. Sei andata via in fretta, come in fretta eri arrivata. Abbiamo la fortuna di essere stati scelti da te, Matilde, come la tua mamma e il tuo papà. Te lo dicevo sempre, sei grande Matilde, e tu facevi spallucce. Devi continuare a sciare dove sei. Sarai insieme ai nonni. E facci avere la tua presenza sempre vicino. Ti adoro. Grazie", il commosso ricordo di Elena, la madre di Matilde.

10:40

Funerali Lorenzi, in prima fila genitori, famiglia e fidanzato

Vicino al feretro della ragazza sono seduti in prima fila i genitori, mamma Elena e papà Adolfo, i fratelli Matteo e Giosuè e la sorella Lucrezia. Accanto a loro la nonna materna Rosina e il fidanzato, Federico Tomasoni. Presenti anche gli amici, i compagni di scuola e di allenamento.

10:35

Il padre Adolfo: "Matilde resterà viva"

"In onore di Matilde dovremo bussare a tutte le porte e tutte le porte si dovranno aprire. È arrivato il momento del duro lavoro. E con questo impegno per la sicurezza, Matilde resterà viva". Così il padre di Matilde, Adolfo, durante i funerali della figlia.

10:28

I dettagli del progetto di sicurezza

Il progetto viene spiegato così: "La famiglia lancia una raccolta fondi per lo sviluppo di sistemi di sicurezza individuali per lo sci alpino, attraverso la ricerca di nuove tecnologie per alzare il livello di sicurezza degli atleti". Si parla di attrezzatura: "Interventi mirati su caschi e sui sistemi di protezione del collo e della testa, per diminuire traumi e impatti di torace, tronco pancia (airbag) e di protezione antitaglio". A proposito di collaborazioni si legge: "Con il coinvolgimento di aziende leader del settore, con Università e mondo della ricerca e le consulenze delle strutture sanitarie". A proposito dei fondi il volantino dice: "I primi capitali raccolti serviranno per individuare e riunire aziende e stakeholder interessati per lo sviluppo di nuovi prototipi di sistemi di sicurezza. In una seconda fase, assegnazione della produzione e commercializzazione delle attrezzature".

10:23

In memoria di Matilde, per la sicurezza dello sci alpino: il progetto

Per il progetto di sicurezza sulle piste da sci in memoria di Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese della Nazionale juniores morta dopo un incidente in Alto Adige, è stata diffusa una locandina. Con lo slogan #Matildina4safety e una sua foto di gara, viene dunque lanciata la "Raccolta fondi: più sicurezza in pista", che il padre della ragazza, Adolfo, fin da subito ha annunciato di volere aprire.

10:19

Funerali Lorenzi, tanti i giovani presenti

Ci sono tanti giovani, molti con indosso la tuta di diverse società sportive. Al braccio una fascia con il nome di Matilde.

10:16

Funerali Lorenzi, c'è anche Marta Bassino

Presenti anche l'ex campione della Valanga azzurra Paolo De Chiesa e la sciatrice Marta Bassino.

10:15

Funerali Lorenzi, presente Abodi

A Giaveno è presente il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, Isabella Rauti, oltre al sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi. Sono i rappresentati dell’Esercito con cui Matilde era tesserata. Su un cuscino, vicino alla bara, c’è il suo cappello da alpina.

10:13

Iniziano i funerali di Matilde Lorenzi

Monsignor Alessandro Giraudo dà il via alla funzione religiosa.

10:12

Morte Lorenzi, nonna Rosina: "Il Signore ci ha portato via una meraviglia"

Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto il feretro di Matilde Lorenzi. La chiesa è già piena di persone e in prima fila, accanto ai genitori, c'è la nonna materna di 'Matildina', nonna Rosina: "Il Signore ci ha portato via una meraviglia", dice in lacrime.

10:10

Morte Lorenzi, niente fiori al funerale: il motivo

I genitori di Matilde hanno chiesto di non portare fiori al funerale della figlia, lanciando una raccolta fondi per il progetto di sicurezza sulle piste da sci. Lo slogan è #Matildina4safety. Sulla locandina, diffusa anche sui social, si legge: “Con il tuo contributo, possiamo percorrere una nuova strada, nel ricordo di Mati. Il tuo passaparola farà la differenza”. Accanto, le coordinate bancarie e le modalità per contribuire alla causa.

10:07

Morte Lorenzi, a Giaveno è lutto cittadino

Dopo la dichiarazione del lutto cittadino, a Giaveno sono tanti i negozi che hanno deciso di chiudere tende e serrande in segno di rispetto per la famiglia Lorenzi.

10:02

Grosso, sindaco Valgioie: "Matilde, ragazza umile"

Le parole del sindaco di Valgioie, Claudio Grosso: “Matilde era una ragazza con tanta voglia di emergere e tanta umiltà”, ha dichiarato ai giornalisti presenti fuori dalla chiesa di San Lorenzo.

9:58

Monsignor Giraudo benedice il feretro

Alessandro Giraudo benedice il feretro. Ora l'ingresso in chiesa.

9:49

Amici e parenti si radunano davanti alla chiesa

Amici e parenti di Matilde si stringono attorno al feretro della ragazza in un silenzio quasi irreale.

9:45

L'arrivo del feretro alla chiesa di San Lorenzo

La salma di Matilde Lorenzi è arrivata alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Giaveno. Ad attenderla, i genitori e i tantissimi presenti.