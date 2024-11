Kate Middleton senza pace, altro dramma: tutta colpa della sorella Pippa

Pippa Middleton e il marito fanno arrabbiare i vicini

Secondo il Telegraph James Matthews ha presentato un "avviso di dichiarazione di autostrada" al West Berkshire Council nel marzo 2024, delimitando il suo terreno privato e dichiarando che la strada non era più accessibile. Ma il cambiamento ha contrariato i residenti della zona, che utilizzavano regolarmente il sentiero per le loro passeggiate. Il presidente dell'associazione, Eugene Futcher, ha dichiarato alla stampa inglese: "Esistono numerose testimonianze riguardo al fatto che il pubblico ha avuto accesso a questo viottolo fin dagli anni '60. È collegato a passaggi pedonali essenziali che il pubblico utilizza da generazioni. Se fosse bloccato, limiterebbe non solo l'accesso alla rete, ma costringerebbe anche pedoni ed escursionisti a percorrere una strada pericolosa e molto trafficata priva di marciapiede". Ha poi aggiunto: "La legge sui terreni agricoli del 1981 stabilisce che, se si può dimostrare che un sentiero è stato utilizzato per 20 anni o più, può essere rivendicato come un diritto di passaggio pubblico".