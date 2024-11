Francesca De André: "Così ho scambiato detersivo per yogurt. Il danno è enorme"

Francesca De André ha bevuto del detersivo pensando fosse yogurt ed è finita in ospedale. Dopo aver comunicato la disavventura sui social è stata presa di mira da alcuni haters che hanno ritenuto l'accaduto del tutto improbabile e hanno accusato la figlia di Cristiano De André di essere alla ricerca di notorietà. La diretta interessata ha così deciso di snocciolare i dettagli del triste episodio: "È stato un incidente casalingo in un momento sovrappensiero, avendo io la lavatrice in cucina, ho veramente scambiato il vasetto dove avevo messo l’igenizzante dell’omino bianco, che è stato portato in ospedale per far studiare al centro antiveleni, per un residuo di yogurt - ha spiegato - che solitamente compro in barattoli di vetro. Posso capire benissimo che possa essere giudicato come un gesto demenziale e non da persona adulta, ma nonostante io stupida non sia, mi è successo!".