Clamoroso Fritz: prova a spaventare i ladri con una racchetta da tennis

Attimi di paura per Taylor Fritz e la fidanzata, l'influencer e modella Morgan Riddle . Nei giorni scorsi la coppia è volata a Londra per alcuni giorni di relax ed è stata coinvolta in una spiacevole disavventura. Durante la vacanza i due sono stati svegliati alle 4 di notte per il tentativo da parte di un ladro di entrare nell'appartamento che i due avevano trovato su Airbnb. A raccontare l'accaduto è stata Morgan tramite diverse stories pubblicate su Instagram.

Ladri in azione, Taylor Fritz tira fuori la racchetta

"Alle 4 del mattino, io e Taylor siamo stati svegliati da qualcuno che cercava di inserire il codice e forzare la porta d'ingresso dell'Airbnb in cui alloggiamo a Londra. Dico a Taylor di correre a chiudere la seconda serratura perché sono in piedi fuori cercando di entrare e la prima è stata rimossa", ha spiegato Morgan Riddle ai follower. Il tennista ha utilizzato una racchetta come arma di difesa: "Di tutte le potenziali armi in questa casa, quest'uomo afferra una racchetta". Alla fine però non c'è stato bisogno di utilizzarla, visto che i malviventi sono andati via probabilmente dopo aver sentito i rumori.