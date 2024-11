Kate Middleton non è più la stessa dopo il cancro: com'è cambiata e come sta oggi

Kate Middleton ha attraversato un anno difficile. Dopo aver annunciato di aver completato la chemioterapia, è tornata lentamente ai doveri reali mentre continua a riprendersi completamente e un biografo reale ha rivelato che la fede ha fatto parte del percorso contro il cancro. Nella versione aggiornata di Charles III: New King. New Court. The Inside Story di Robert Hardman, l'autore ha scritto di questioni religiose e di come queste influenzino i membri della famiglia reale a diversi livelli. Mentre è noto che Re Carlo sostiene "la solida devozione della defunta Regina" alla chiesa anglicana, Hardman ha detto che il Principe William non ha lo stesso "interesse per la fede e lo spiritualismo" del Re. Nonostante sia alla moglie che al padre sia stato diagnosticato una malattia, Hardman ha chiarito che non c'è stato "nessun cambiamento di rotta" in termini di convinzioni religiose di William.

Kate Middleton e la religione Una fonte ha rivelato che il Principe di Galles "è un giovane moderno e credo che certi aspetti del cerimoniale e della religione lo mettano in imbarazzo". Tuttavia, secondo un "amico di famiglia che frequenta la chiesa", la Principessa del Galles sembra condividere un'opinione diversa da quella del marito in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. "Direi che lì le cose sono più promettenti", ha detto l'insider a Hardman, riferendosi al suo interesse per le questioni spirituali. Si dice che Kate "sia diventata molto più interessata alle questioni di fede a causa della sua condizione". E mentre William non è particolarmente religioso, è stato chiarito che "quando verrà il momento, rispetterà tutti i suoi obblighi costituzionali nei confronti della Chiesa d'Inghilterra" nel suo ruolo di re. Ciò non significa che il pubblico debba aspettarsi che William "diventi improvvisamente un fedele abituale o finga un entusiasmo per qualcosa che non sente personalmente", ha aggiunto Hardman.

Come sta Kate Middleton Le condizioni di salute di Kate Middleton migliorano giorno dopo giorno. Robert Jobson, autore di Catherine, Princess of Wales, ha rivelato che la 42enne è tornata a fare attività fisica. "Da quello che ho capito, Catherine si sente molto bene. Ha ripreso ad allenarsi in palestra e sta facendo tutte le cose che avrebbe voluto fare", ha detto la scrittrice ad Hello!. Non è un segreto che la Middleton sia da sempre una grande sportiva. Secondo il biografo, la futura Regina starebbe valutando di riprendere i suoi viaggi all'estero: "Penso che inizieremo a vederla molto di più e che continuerà a mantenere gli impegni e a lavorare dietro le quinte". Tuttavia, secondo Jobson, Kate potrebbe prendere in considerazione la possibilità di partecipare nuovamente a eventi internazionali. Ma solo quelli di una certa rilevanza: "Invece di viaggiare continuamente per il paese, come faceva una volta, penso che si concentrerà su eventi di maggiore impatto. Se riuscirà a fare a modo suo, tornerà per gradi e farà cose che sono importanti per lei: perché non vuole tornare ad ammalarsi perché ora ha una prospettiva diversa".

