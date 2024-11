Arianna Mihajilovic e il ricordo di Sinisa che emoziona: "Quando se n'è andato..."

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente duri per Arianna Mihajlovic : il 16 dicembre 2022 Sinisa Mihajlovic è morto. "Sono stati anni difficili - ha detto in un'intervista a La Repubblica - All'inizio ho vissuto sotto shock. Mi sembrava che da un momento all'altro mi potesse chiamare da Bologna, dove stava gran parte della settimana. "Amo', mi chiamava così in un romanesco intinto nell'accento slavo, domani arrivo mi fai pasta e fagioli? Piccante, eh". Il lunedì, il suo giorno di riposo, lo passavamo tra alimentari e norcinerie". A detta di Arianna, Sinisa era "perbene, schietto, buono, non un tipo ridanciano".

Sinisa Mihajlovic e il ricordo della moglie Arianna

Arianna Mihajlovic ha avuto cinque figli da Sinisa. "Come padre cambiava i pannolini, faceva il bagnetto, ma dava regole - ha ricordato - Quindi non si sgarrava. Per loro perderlo è stato veramente duro. Ma sono la mia forza. A Sinisa gliel'ho promesso. Ora vai, gli ho detto stringendo la mano, ai ragazzi ci penso io. Solo allora se n'è andato". E poi: "È stato il momento più terribile e intenso che abbia mai provato. Eravamo intorno a lui, io, i figli, il suo migliore amico, mia madre, sua madre. Dopo l'ultimo respiro c'era una forza in quella stanza che non saprei descrivere. Abbiamo pianto le lacrime che non avevamo potuto versare prima, per non fargli capire che era finita".