Maxi furto da Valentino a Roma: il bottino è da record

Maxi furto nella notte a Roma, nella boutique di Valentino a Piazza di Spagna. Sono state rubate borse, cassetti e mensole per un valore complessivo di 140mila euro. L'allarme è scattato nella tarda serata di venerdì. Sul posto si è recata prima la vigilanza che, accorgendosi del furto, ha contattato il 112. In corso le indagini della polizia per risalire ai responsabili. Qualche giorno fa borse Fendi del valore di 40mila euro erano state portate via in casa di una dipendente in via Marmorata.