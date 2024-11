Maria De Filippi: "Perché ho rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo"

Maria De Filippi ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo. A farlo sapere la diretta interessata in collegamento telefonico a RTL 102.5, dove è intervenuta per fare una sorpresa a Kekkò dei Modà, che ha annunciato un ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di pausa. La conduttrice ha ammesso che non è facile per gli artisti, soprattutto i più giovani, confrontarsi con i social, dove è facile imbattersi in commenti duri, cattivi e tante fake news. La stessa De Filippi è stata coinvolta suo malgrado in una notizia del tutto errata. "Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. – ha raccontato Maria – Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità".