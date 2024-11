Paura per Kate Middleton, due ladri nel Castello di Windsor mentre la Principessa dormiva con i figli

Continua l'annus horribilis della royal family. Come riporta il Sun, nella notte del 13 ottobre due uomini incappucciati hanno scavalcato una recinzione alta 2 metri e hanno utilizzato un camion rubato per sfondare un cancello di sicurezza. La coppia è poi fuggita con un pick-up e un quad che erano rimasti nascosti in un fienile. In quel momento Kate Middleton, il Principe William e i piccoli George, Charlotte e Louis stavano dormendo all'Adelaide Cottage, a soli tre minuti di distanza. Kate, William e la loro famiglia usano regolarmente quel cancello che è stato distrutto dai malviventi. Non c'erano invece Re Carlo e la Regina Camilla, impegnati nel viaggio in Australia. Al momento le indagini sono in corso: le forze dell'ordine non hanno ancora individuato i colpevoli.