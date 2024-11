Tamberi si laurea a Urbino e apre alle Olimpiadi 2028. Lo scherzo della moglie

"È un onore immenso ricevere oggi questo riconoscimento speciale": così Gianmarco Tamberi ha iniziato la sua lectio magistralis, dopo il conferimento della laurea honoris causa in Scienze dello sport che l'Università degli studi Carlo Bo di Urbino gli ha conferito. Parole che si sono susseguite alla brevissima dichiarazione che il campione olimpico marchigiano ha rilasciato ai giornalisti prima dell'inizio della cerimonia dicendo di essere "felice, orgoglioso e grato all'Università di Urbino". "Ci tengo a ringraziare tutti i presenti per essere qui, per far parte di un giorno che rimarrà sicuramente unico nella storia della mia vita", ha aggiunto Tamberi davanti ai tanti studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine presenti in sala. Al momento del conferimento della laurea, il campione è apparso visibilmente emozionato.