Daniele Scardina in tv con il fratello dopo l'emorragia cerebrale

Daniele Scardina torna in televisione per parlare del dramma che ha stravolto la sua vita nel 2022. Dopo l'intervista a Le Iene di qualche mese fa, il pugile sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 1° dicembre. Accompagnato dal fratello Giovanni, il campione sul ring e nella vita, parlerà della sua lunga e difficile riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha duramente colpito. L'appuntamento è alle ore 16.