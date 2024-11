La modella tifosa del Chelsea rivela quanto guadagna su OnlyFans: la cifra è pazzesca!

Sophie Rain è diventata una delle influencer più chiacchierate sul web dopo che ha rivelato i suoi guadagni su OnlyFans . L'influencer e modella della Florida ha ammesso di aver incassato sulla piattaforma, in un solo anno, la bellezza di 43.4 milioni di dollari. Sophie ha condiviso sul suo account X (ex Twitter) uno screenshot dei suoi guadagni su OnlyFans, accompagnato da un messaggio di ringraziamento: "Grata di essere qui da un anno". Il post è diventato rapidamente virale, raccogliendo oltre 14,6 milioni di visualizzazioni. I guadagni della Rain hanno addirittura superato gli stipendi annuali delle star della NBA, come Jayson Tatum, che ha ricevuto 35 milioni di dollari nel 2023. Oltre ad OnlyFans, Sophie è molto nota anche su TikTok e Youtube. Come spiega il Daily Mail, "se la generazione X aveva Pamela Anderson e i Millennial Megan Fox, Sophie Rain è il sex symbol per eccellenza della generazione Z ".

Chi è Sophie Rain, la star di OnlyFans

La popolarità di Sophie Rain è stata del tutto casuale. Mentre lavorava come cameriera e cercava di aumentare il suo seguito sui social media, è finita sotto i riflettori grazie a un video virale piccante. Nel filmato è protagonista una giovane donna molto somigliante Sophie, che compie atti sessuali indossando una tuta attillata di Spiderman. La Rain ha sostenuto più volte di non essere lei quella persona ma ci hanno creduto in pochi e così il suo nome ha iniziato a circolare online. Lo scandalo ha spinto il suo capo dell'epoca a licenziarla in tronco. E così Sophie ha pensato di non avere altra scelta che sfruttare la sua notorietà online aprendo un account OnlyFans.

Come ha speso i soldi guadagnati su OnlyFans

Grazie ai soldi guadagnati su OnlyFans, Sophie - che è ancora single - ha deciso di saldare alcuni debiti dei suoi genitori. Inoltre, ha trasformato la sua vita: possiede tre auto, investe il 70% dei suoi guadagni e mantiene uno stile di vita lussuoso in Florida. Piccola curiosità: nonostante sia americana è una grande tifosa di calcio, soprattutto europeo. La scorsa estate non si è persa una partita degli Europei. La sua squadra del cuore è il Chelsea e stravede per Cole Palmer.