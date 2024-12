Ronaldinho diventa nonno per la prima volta a 45 anni

Ronaldinho diventerà nonno. A farlo sapere il figlio Joao Mendes, 19 anni, che aspetta un bebè dall'influencer Giovanna Buscacio, 25 anni. "Sedici settimane e oltre", ha scritto la coppia sui rispettivi profili Instagram annunciando così la lieta notizia. Lei è sorella dell'attrice Giullia Buscacio, molto nota in Brasile. Giovanna è inoltre la figlia dell'ex calciatore Júlio César Gouveia, che ha giocato per il Botafogo. Conosciuto come Julinho, portò la sua famiglia a vivere in Corea del Sud quando andò a giocare per un club del paese. Per amore del figlio di Ronaldinho, Giovanna ha lasciato la sua terra e si è trasferita nel Regno Unito.