Lutto per Eminem: è morta la mamma Debbie dopo una lunga malattia

NEW YORK (STATI UNITI) - È morta Debbie Nelson , la madre di Eminem . Come riferito dall'emittente americana 'Tmz', la donna , nata nel 1955 in una base militare in Kansas, si è spenta all'età di 69 anni per le complicazioni legate al tumore ai polmoni con il quale combatteva da tempo. Debbie aveva trascorso un'infanzia difficile, come aveva scritto nella sua autobiografia del 2008, " My Son Marshall, My Son Eminem " ed era crescuita in una "grande famiglia disfunzionale" occupandosi, dopo la separazione dei genitori, dei suoi fratelli fin dai 10 anni d'età.

Enimem, addio alla mamma Debbie: un rapporto complicato

A 16 anni convolò a nozze con il padre di Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr. morto nel 2019 a 67 anni), e due anni dopo, nel 1972, nacque il rapper con il quale ha sempre avuto un rapporto complesso. Nei suoi brani, Eminem l’ha spesso rappresentata come una madre problematica, accusata di comportamenti tossici e di non essere stata in grado di garantire un’infanzia stabile e serena al figlio. Il rapper classe 1972 la citò nel celebre brano "Cleanin' Out My Closet" e lei lo denunciò per diffamazione chiedendo 11 milioni di dollari. Come riporta da 'ABC News', il giudice le diede ragione assegnandole solo 25mila dollari con le spese legali che si ridussero a circa 1600 dollari.

Eminem, la mamma Debbie nel 2008: "Mettiamo da parte l'orgoglio"

La donna, in un'intervista del 2008 concessa a 'The Village Voice' raccontò che sognava di ricucire il rapporto con il figlio, mettendo da parte rancori e malumori: "C’è speranza per tutti. Basta mettere da parte l’orgoglio. È come un assegno incassato: ormai è fatto, è finito. Bisogna andare avanti". Uno spiraglio che divenne luce nel 2013 quando Eminem pubblicò "Headlights". Nella canzone, il rapper dice: "Mi dispiace di non averti mai ringraziata per essere stata sia mia madre che mio padre. Quindi, mamma, per favore accetta questo come un tributo".

Enimem e il rapporto con la mamma Debbie negli ultimi anni

Negli utlimi anni i due si sono riavvicinati, in particolare nel 2022 quando Eminem è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. La donna gli ha dedicato un video, poi rimosso, in cui si complimentava con lui: "Marshall, non potevo non farti le congratulazioni per questo traguardo. Ti amo tantissimo. Sapevo che ce l’avresti fatta. È stato un viaggio lungo, ma sono davvero orgogliosa di te". Oltre a Eminem, Debbie Nelson aveva anche un altro figlio, Nathan Mathers.