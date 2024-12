Re Carlo, violenta rapina a Parigi. E Camilla sta sempre più male

Per la royal family l'annus horribilis non è ancora giunto al termine. Cimeli della famiglia reale per un valore di oltre 1 milione di dollari sono stati rubati da un museo di Parigi in pieno giorno. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Le Monde, la rapina è avvenuta al Musée Cognacq-Jay lo scorso 20 novembre intorno alle 10:30. Quattro ladri armati di asce hanno fatto irruzione nel museo, hanno rotto le teche di vetro e sono scappati con "sette opere d'arte" che erano esposte nella mostra Luxe de poche. Il tutto davanti a visitatori e guardie. I rapinatori "sono fuggiti in scooter nel giro di pochi minuti" e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Cosa è stato rubato a Re Carlo a Parigi Due dei pezzi rubati erano in prestito dal The Royal Collection Trust, l'ente di beneficenza responsabile della raccolta delle opere della monarchia inglese. Tra i cimeli rubati c'erano due tabacchiere: una era stata data a Giorgio V nel 1920 come regalo di compleanno e presentava un cammeo in onice della Nascita di Venere, mentre l'altra era stata acquistata dalla Regina Maria negli anni '30 per mille sterline ed era decorata con quasi 3mila diamanti. Secondo Paris Musées, le tabacchiere avevano "un grande valore storico e patrimoniale". Al momento sono in corso delle indagini anche se le probabilità di recuperare questi oggetti preziosi scarseggiano. Per ora nessun commento è ancora arrivato da parte di Re Carlo mentre il museo è stato temporaneamente chiuso fino al prossimo 10 dicembre.

Come sta la Regina Camilla In questo periodo Re Carlo ha più di qualche problema da affrontare. Il sovrano è ancora impegnato con la sua lotta contro il cancro e ora si è ammalata anche la moglie. La Regina Camilla, 77 anni, è tornata al lavoro dopo la polmonite che l'ha fermata per qualche giorno ma i suoi amici e familiari sono piuttosto preoccupati. "La gente dimentica che Camilla non ha mai pensato di diventare Regina", ha detto una fonte al Daily Beast. "Si è semplicemente innamorata di un Principe. Ha saputo soddisfare le esigenze del lavoro, ma lo trova estenuante". Un altro amico di Camilla ha aggiunto: "Siamo tutti estremamente preoccupati per quello che è accaduto. Grazie al cielo sembra essersi ripresa. Camilla ha solo bisogno di riposare e riprendersi ora durante il periodo natalizio". L'anno più difficile per tutti Secondo le persone care alla Regina la polmonite non è stato altro che il colpo di grazia in un anno particolarmente estenuante, dove Camilla si è fatta carico di numerosi impegni viste le assenze di Carlo e Kate Middleton. "William ha detto che il suo anno è stato 'brutale' e il ' più duro' della sua vita", ha osservato un insider. "Vorrei umilmente suggerire che anche Camilla ha avuto un anno brutale. Avere la polmonite alla sua età non è una cosa da poco. Era esausta e vulnerabile e ha bisogno di cure anche lei".

