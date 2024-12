Eleonora Giorgi in ospedale: spunta un altro problema dopo il tumore

Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo per raccontare della sua lotta contro il tumore, scoperto un anno fa. E l'attrice ha svelato che negli ultimi giorni è stata ricoverata in ospedale. "Come sto? Ho avuto un problema di glicemia, un picco inaspettato e sono stata ricoverata ma ora sono qua e lotto", ha detto a Silvia Toffanin per poi spiegare: "Ho mangiato 400 gr di mango, non sapevo di avere questo problema, mi hanno chiuso in ospedale".