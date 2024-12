Kate Middleton e la cicatrice sulla testa: un'altra dolorosa operazione per la Principessa

Lo scorso marzo Kate Middleton ha annunciato di avere il cancro, scoperta avvenuta dopo un'operazione all'addome. Un colpo inaspettato per la Principessa del Galles, da sempre ammirata per la sua forza ed eleganza. Tuttavia, questa non è stata la prima volta che la 42enne ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute. È tornato ora a galla un dramma che la moglie del Principe William ha affrontato durante l'adolescenza: un'operazione alla testa che le ha lasciato una cicatrice. Ex studenti e personale del Marlborough College hanno fornito solo ora delle informazioni su quanto accaduto. La scrittrice Katie Nicholls, autrice del libro Kate: The Future Queen, ha rivelato che l'operazione fu un momento di grande preoccupazione per la famiglia Middleton. Ann Parching, allora preside della scuola, ricordò che Kate dovette sottoporsi all'intervento durante l'anno accademico, cosa che suscitò preoccupazione tra i suoi compagni di classe, soprattutto perché "era accaduto poco dopo la morte di un altro studente per un tumore al cervello".