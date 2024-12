CircAfrica: grande evento di solidarietà a Roma

Anche quest’anno l’ Associazione Ex Alunni dell’Istituto Massimo organizza un grande evento di solidarietà finalizzato a sostenere i bambini di Ranotsara in Madagascar seguiti da p. Jeannot sj e quelli della scuola materna e della clinica delle suore di S. Giovanna Antida a Shire, in Etiopia.

Il 18 dicembre avremo l’occasione di avere in anteprima, solo per noi, lo spettacolo CircAfrica, che poi sarà rappresentato dal 19 dicembre al 2 febbraio, sempre all’ex-velodromo in zona EUR a Roma. È uno spettacolo ricco di talento, colori, musica e magia, un viaggio nel cuore dell’Africa che coinvolge circa 50 talenti da 32 nazioni africane, tra cui Etiopia, Tanzania, Kenya, Egitto, Senegal e Sud Africa. Non è solo circo, ma acrobatica, giocoleria, contorsionismo e danza accompagnate da musiche di famosi artisti africani e da influenze afro-americane, suonate e cantate dal vivo da una band con elementi di varie nazionalità africane.

CircAfrica

18 dicembre 2024 – ore 21

Via Oceano Pacifico, 162 – Roma

Per finalizzare la prenotazione le chiediamo di confermarci tramite il modulo seguente il numero di posti da riservare e i singoli relativi nominativi in modo da poter già inviare in anticipo il biglietto-invito (in ogni caso sarà possibile anche ritirarlo presso la biglietteria del Circo la sera stessa dell’evento) ed operare il riscontro in fase di accesso al tendone, che sarà consentito a partire dalle ore 20.00.

Eventuali ulteriori indicazioni per l’accesso saranno comunicate a mezzo email qualche giorno prima dello spettacolo.

L’Organizzazione si riserva l’assegnazione dei posti secondo le disponibilità, assicurando comunque l’unità dei gruppi e tenendo conto di eventuali segnalazioni in fase di prenotazione.

La invitiamo a effettuare una donazione (offerta minima consigliata 25 euro per persona adulta) a sostegno delle iniziative del “Gruppo India” con la causale “ES24” secondo le consuete modalità descritte in questa pagina.

Come tutte le donazioni effettuate al Gruppo India tramite banca, posta o qualsiasi altro metodo fiscalmente tracciabile, anche questa gode dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Sarà particolarmente gradito, se potrà coinvolgere amici, colleghi e conoscenti nella parte­cipazione a questo speciale evento di solidarietà.

Su questo sito e su quello dell’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Massimo troverà gli aggiornamenti sull’evento.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci ai numeri 06-69700278 / 324-8234416.

La prenotazione è obbligatoria al n. 06-69700278.