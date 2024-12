Roma paralizzata dal traffico, romani furiosi. E la moglie di Dovbyk...

Un venerdì piuttosto complicato per la città di Roma quello del 13 dicembre 2024. La Capitale paralizzata da scioperi, manifestazioni e una pioggia incessante che ha reso la giornata un vero e proprio incubo per tutti gli automobilisti. Tra i tanti rimasti imbottigliati c’è anche la moglie di Artem Dovbyk, che ha scelto di ironizzare sulla situazione attraverso i social. Con un video e una battuta, Yuliia, che non ha mai nascosto il suo entusiasmo per il trasferimento in Italia, ha commentato: "Non solo venerdì 13, Mercurio retrogrado con Marte… anche lo sciopero dei mezzi e Roma rimane ferma".