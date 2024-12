Roberto Mancini, la figlia Camilla svela un segreto in tv: "Mi sembrava tutto perfetto ma..."

Prima volta a Verissimo per Camilla Mancini. La figlia di Roberto Mancini è stata invitata da Silvia Toffanin per raccontare la sua toccante storia: a causa della lieve asimmetria del viso, derivata da un problema sorto durante il parto, ha sofferto a lungo di bullismo. Una vicenda di cui ha scritto nel suo romanzo dal titolo Sei un farfalla. Fin da subito Camilla non ha nascosto una certa emozione: "Vi seguo sempre da casa ed essere qui è un bel traguardo per me", ha ammesso. La Toffanin ha poi letto un estratto del volume molto intenso, in cui la Mancini ha descritto un duro episodio vissuto da bambina. "Le cattive parole risuonano nella testa e fanno più male", ha detto. Una situazione difficile, che l'ha portata ad avere degli attacchi di panico di cui soffre ancora oggi sporadicamente. "Anche se non è facile bisogna parlarne perché è davvero importante comunicare questo disagio", ha ribadito.

Camilla Mancini a Verissimo

"Mia mamma ha avuto delle complicazioni durante il parto quindi io sono nata così, - ha spiegato Camilla Mancini - mi sono sempre vista con questa paresi, non ho mai avuto un altro metro di paragone. Io, perciò, mi sono sempre andata bene in questo modo ma, quando ho cominciato la scuola, i bambini hanno iniziato a prendermi in giro per il mio aspetto e io vivevo due realtà perché a scuola mi sentivo inadeguata, invece, a casa, ero molto amata dai miei genitori e a loro ho sempre raccontato tutto. Il bullismo è durato fino ai 15-16 anni e, nell'età dell'adolescenza era diventato molto più sottile, chi mi chiedeva cosa avessi in faccia o perché ero così. Sono cicatrici che ti rimangono dentro per sempre e che, a volte, possono riaprirsi".

Camilla Mancini e il padre Roberto

Sul suo rapporto con il celebre papà, Camilla Mancini ha rivelato: "La sua popolarità l'ho vissuta nel bene e nel male. Bene perché mio padre è sì un personaggio pubblico ma anche molto riservato, non ci sono ma stati strascichi. Male perché sapevo che quando si usciva con lui potevano esserci paparazzi, fan e si andava a perdere quell'intimità e privacy che invece non hanno le persone esposte". Poi un accenno alla separazione dei suoi genitori: quando Camilla aveva 18 anni Roberto Mancini ha detto addio a Federica Morelli, dalla quale ha avuto altri due figli, Filippo e Andrea (che Camilla ha definito "i miei bodyguard").

La separazione di Roberto Mancini

"Non ho vissuto benissimo la separazione dei miei genitori - ha confidato Camilla Mancini a Verissimo - La loro storia era quella a cui io aspiravo, mi sembrava tutto perfetto ma la perfezione non esiste. È come se si fosse sgretolato un po' quel sogno ma oggi li vedo sereni, sono sempre la mia mamma e il mio papà e va bene così". Nel 2018 Mancini è poi convolato in seconde nozze con l'avvocata Silvia Fortini.