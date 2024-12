Uno sciame di droni invade l’America: “Usa troppo spaventati per dire la verità…”

È iniziato tutto lo scorso 18 novembre, quando sono stati segnalati i primi avvistamenti nel New Jersey, a Picatiny Arsenal, una struttura di ricerca militare vicina al campo da golf "Bedminster" di Donald Trump. Da allora le sfere luminose, descritte come droni dalle dimensioni di piccoli SUV e che si spostano in formazioni coordinate sono state avvistate ovunque negli Stati Uniti e anche nei cieli del Regno Unito e della Germania.