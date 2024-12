Bestemmia e urla mentre gioca alla PlayStation di notte: vicina accoltella la madre

A Torino una donna ha accoltellato la vicina perché il figlio gridava parolacce e bestemmiava mentre giocava alla PlayStation fino a tarda notte. Lo riporta Repubblica, che aggiunge che la donna è stata denunciata a piede libero per lesioni. È successo in un palazzo di corso Cincinnato: una 60enne, infastidita dai rumori molesti, ha suonato il campanello dei vicini e con un coltellaccio da bistecca ha tentato prima di colpire il giocatore 30enne, ma la madre si è intromessa per proteggerlo restando così ferita all’avambraccio.

La ferita non è grave

"Non ne posso più – si è sfogata la sessantenne – non volevo fare del male a nessuno, ma sono mesi che quel ragazzo ci impedisce di dormire. Urla, bestemmia fino all’alba. Non ne possiamo più". La donna ferita è stata accompagnata in ospedale dove i medici hanno sistemato il taglio e l’hanno dimessa con pochi giorni di prognosi. Intanto gli agenti hanno deciso di controllare la stanza da letto del 30enne e hanno trovato tre katane appese alla parete. Per questo motivo è scattata la seconda denuncia per detenzione abusiva di armi.