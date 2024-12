ChatGPT arriva su WhatsApp: ecco come funziona

ChatGPT arriva su WhatsApp con uno strumento verificato e ufficiale accessibile in tutto il mondo, Italia compresa. Basta salvare il contatto e si potrà interagire in modo naturale via testuale (quindi, non vocale né generando immagini o video) con il popolare chatbot AI di OpenAI. In questo modo si potranno chiedere informazioni varie su argomenti a piacere, avere delle spiegazioni su concetti vari e consigli pratici. E poi: chiedere una traduzione, scrivere un testo scegliendo tono, lingua e target, conversare in modo libero su qualsiasi tema anche in modo divertente, generare quiz o giochi.