Michael Schumacher diventerà nonno a 55 anni: la figlia Gina è incinta

Michael Schumacher diventerà nonno nel 2025, all'età di 55 anni. La figlia dell'ex campione di F1, Gina Maria Schumacher, ha rivelato di aspettare una bambina dal marito Iain Bethke, sposato qualche mese fa. La 25enne ha dato la lieta notizia postando le immagini di un pony tra alcuni palloncini rosa. "Aspettiamo con impazienza l'arrivo della nostra bambina", ha scritto Gina, che ha giurato amore eterno a Iain lo scorso settembre, nella villa di famiglia da 27 milioni di sterline a Maiorca. Le nozze sono state emozionanti e semplici; il ricevimento degli ospiti si è svolto in un giardino di palme e tutti si sono seduti a semicerchio attorno a un padiglione bianco. Successivamente gli ospiti - ai quali è stato "sequestrato" il cellulare al loro arrivo per non divulgare informazioni sulla cerimonia - si sono diretti all'interno della tenuta per continuare con i festeggiamenti. Michael Schumacher era presente ma in una posizione intima e privilegiata. La sposa è stata accompagnata all'altare dal fratello minore Mick: il rapporto tra i due è ottimo e si è consolidato ancora di più dopo il drammatico incidente del padre che ha cambiato per sempre le loro vite.

Chi è Gina Schumacher e chi è il marito Iain Bethke Classe 1997, Gina Schumacher è la primogenita di Michael. Ha ereditato dalla madre Corinna, ex campionessa di equitazione, la passione per i cavalli. Gina è campionessa di reining, disciplina ippica in cui vengono imitate le mosse dei cowboy con il bestiame. Condivide con il marito la passione per destrieri e purosangue: Ian Bethke è un bravo saltatore e possiede una compagnia equestre, la IB Horses, che offre addestramento, coaching e vendita di cavalli. I due si sono amati per sette anni prima di diventare marito e moglie.

Come sta oggi Michael Schumacher La famiglia Schumacher ha mantenuto sempre uno stretto riserbo sulle condizioni di salute di Michael. In particolare la moglie Corinna ha rigorosamente chiesto e ottenuto per il marito massima privacy. A undici anni dal terribile incidente le notizie sono frammentarie: si parla di un Michael in grado di respirare autonomamente e di periodi di coscienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA