Aereo cade in Kazakistan: 38 morti. Cosa è successo

ROMA - Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Sono 38 le persone morte nello schianto. Lo ha detto a Tengrinews Kanat Bozumbayev, vice primo ministro del Kazakistan e capo della commissione che indaga sulle cause del disastro. Lo riporta Ria Novosti. “Ventinove persone sono ricoverate in ospedale, tra cui due bambini. Undici persone sono in condizioni stabili e gravi. Il resto è in condizioni moderate", ha aggiunto Bozumbaev. Un aereo Embraer 190 in volo da Baku a Grozny si è schiantato vicino alla città di Aktau, nel Kazakistan occidentale, la mattina del 25 dicembre. A bordo c'erano 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. È stato riferito che tra i passeggeri c'erano 16 russi, 37 cittadini dell'Azerbaigian, sei del Kazakistan e tre del Kirghizistan.