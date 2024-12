Si finge Simone Inzaghi, la denuncia della moglie: "Scrive a tante ragazze"

Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, ha messo in guardia tutti, tifosi e non, su una pagina social che si spaccia per l'allenatore dell'Inter. "Questa è una fan page non è Simone… ma scrive come se fosse lui!", ha rivelato la 41enne moglie dell'allenatore dell'Inter. "Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore segnalatelo", ha aggiunto.